Meer dan 60 drugsvaten gedumpt in Hedikhuizen

Bezoekers evenementen Heusden en Drunen opgelet: geen vrij weekend voor parkeerwachters

15 december HEUSDEN/DRUNEN - In de vesting Heusden en in Drunen kan een flink deel van dit weekend naar verwachting over de koppen gelopen worden. Wie met de auto komt is gewaarschuwd: Heusden zet parkeerwachters in en die zullen niet schromen bekeuringen (à 99 euro) uit te schrijven.