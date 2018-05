Meer vleeskuikens en schonere lucht in Elshout

Drunenaar boekt wereldre­cord met auto 'wrappen' in nog geen 38 minuten

3 mei NIEUWKUIJK/DRUNEN - De kinderen van Marcel Vermeulen uit Drunen, eigenaar van Vermeulen & Vermeulen Reclame in Nieuwkuijk, kunnen maandag in het kringgesprek een aardig verhaal vertellen: hun vader staat in het Guinness Book of Records. Te danken aan een wereldrecord dat hij vestigde bij 3M in het Belgische Zwijndrecht.