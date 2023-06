Menner Verboord Nederlands kampioen geworden in het Friese Drogeham

Nacompetitie vierde/vijfde klasse Vertrekken­de sterkhou­ders kunnen degradatie niet voorkomen: Dussense Boys daalt af naar vijfde klasse

Dussense Boys is er niet in geslaagd om zich te handhaven in de vierde klasse. In de nacompetitiefinale ging het mis tegen Buren. Na een moeizame eerste helft krabbelde de ploeg weliswaar nog overeind. Daarna ging het alsnog mis. Buren won met 1-3.