'Met zweethanden kun je niet fatsoenlijk breien'

Elf maanden in het jaar maken de vrouwen die haken, breien, borduren en quilten de naam Handwerkcafé niet waar. Dan zitten ze op dinsdagmiddag tussen halftwee en vier uur in een zaaltje van Het Water in Drunen. Daar is een biertap of kratten met frisdrank echt niet te vinden. Aangezien vanwege de zomerstop het zaaltje was gesloten, wordt deze dinsdagmiddag de naam wel eer aan gedaan: acht vrouwen zijn met hun gerei en werk wat ze aan het maken zijn neergestreken op het terras van Het Lokaal, hartje Drunen.

Tussen de flesje fris en een enkel alcohol vrij biertje - met alcohol in het lijf is toch lastiger om naald en draad heel secuur te hanteren - worden er kruissteken gezet, hexagonnen (regelmatige zeshoeken) gemaakt voor een quilt.

Quote Je krijgt zweethan­den. Dan gaat het breien stroever, het leidt dan niet goed. Rina Kremers,

Een dame is uit nieuwsgierigheid aangeschoven. ,,Zo maken we een beetje reclame voor onszelf", zegt Marja Beerens, die in het najaar van 2016 Handwerkcafé Drunen opstartte. ,,Vorig jaar, toen zaten we bij Duinrand, zijn er toch een paar van blijven hangen." Toen waren alle dames er. Deze keer niet. ,,Het weer was aangenaam, nu is het te heet", verklaart Beerens. Wat ook opvalt: de breisters laten het afweten. Rina Kremers kan het wel verklaren. ,,Je krijgt zweethanden. Dan gaat het breien stroever, het leidt dan niet goed."

Rina heeft niks om handen. En dat is eigenlijk niks voor haar. Meestal is ze druk in de week op haar naaimachine. ,,Ik ben bezig met een groot patchwork. Drie lagen gevoerd. Stel je eens voor dat die met dit weer op mijn schoot zou liggen. Dat is niet te doen, misschien zou ik wel flauwvallen. Ik vind het wel jammer, van mij mag dit weer snel over zijn." Handwerken, dat is toch een aardig alternatief om deze middag mee te vullen? ,,Daar geef ik niet zo veel om. Bovendien heb ik last van artrose. Dus kan ik geen naald meer vasthouden."

De koperen ploert brandt. Toch houden de dames stug vol, geholpen door een zonnescherm. Marja: ,,Ik ben blij dat er nog zoveel zijn gekomen. Ik was bang dat ik hier in mijn eentje zou zitten."