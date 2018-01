Moslimgemeenschap ruimt vuurwerkrommel in Drunen op

Jaarwisseling verloopt redelijk normaal in De Langstraat

1 januari LANGSTRAAT/ALTENA De jaarwisseling 2017-2018 zal voor de Langstraat en het land van Heusden en Altena niet de boeken in gaan als bijzonder hectisch. De politie spreekt van vooral losse incidenten. En in Veen? Daar was het onrustig, uiteraard, maar de politie hoefde nergens in te grijpen.