Motorrijder gaat 164 kilometer per uur bij Haarsteeg

met video Giftig accuzuur lekt uit omgevallen palletwa­gen bij logistiek bedrijf in Den Bosch

DEN BOSCH - Een elektrische palletwagen is in de nacht van woensdag op donderdag op zijn kant terechtgekomen bij een logistiek bedrijf aan de Beverspijken in Den Bosch. De brandweer kwam omdat het voertuig giftig accuzuur lekte.