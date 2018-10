Motorrijder gewond na aanrijding met auto in Herpt

Actie wil jongeren op d'Oultre­mont­col­le­ge aansporen tot goede fietsver­lich­ting

17 oktober DRUNEN - Jongerenstichting Team Alert komt dinsdag 23 oktober langs op het d'Oultremontcollege in Drunen, om jongeren te wijzen op het belang van een goede fietsverlichting. Ze doen dat via het project Show Yourself.