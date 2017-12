Na de succesvolle 112 App komt Erik Blaauw uit Vlijmen nu met de Kiwi App: bellen zonder te ontgrendelen

VLIJMEN - Kon je via de 112 App al het noodnummer bellen zonder de telefoon te ontgrendelen, nu kun je via de nieuwe Kiwi App van Erik Blaauw uit Vlijmen en Limburger Max Martens ook contacten bellen zonder aan de vergrendeling te komen.

Volgens Erik Blaauw uit Vlijmen handig in noodsituaties ,,Je kunt via de app selecteren wie je snel wilt kunnen bellen. Van familie en vrienden tot politie of huisarts." Voor hulpdiensten kan het daarnaast praktisch zijn bij noodgevallen. Met de app kunnen ze in contact te komen met bekenden van een slachtoffer. Dan moeten ze wel afweten van het bestaan van de app, want je moet wel het icoontje met Kiwi App aanklikken om bij de lijst met contacten te komen.

De Kiwi App is beschikbaar voor Android. Apple heeft al een dergelijke functie: een favorieten-widget app. De nieuwe Kiwi App is te vinden in de playstore.

112 App

Opbrengsten van de Kiwi App worden gestoken in de 112 App. Ondanks dat Nederland inmiddels werk maakt van een nationale 112 App, blijft investeren in 'zijn' 112 App volgens de Vlijmenaar nodig. Het rijk heeft een app aangekocht die in Finland goed werkt. ,,Als het goed is, komt deze eind 2019 beschikbaar. Hartstikke mooi natuurlijk, maar de 112 App blijft handig. Een Nederlandse app richt zich puur op Nederland, die van mij is overal ter wereld te gebruiken."