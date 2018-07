Natuurbrand in Loonse en Drunense Duinen verwoest stuk van zeker 200 bij 100 meter

Het vuur woedt aan de Drunense kant van het natuurgebied, bij de Steegerf. Er zijn veel brandweerwagens opgeroepen, al zegt dat in deze droge periode weinig over de omvang. De brandweer is in hoogste staat van paraatheid, en stuurt extra wagens af op elke natuurbrand. Korpsen uit Vlijmen, Drunen en Helvoirt zijn aanwezig.

De rook van de brand is in de omgeving te zien. Mensen in Drunen maken ook melding van een brandgeur. Er hangt een politiehelikopter in de lucht om in de gaten te houden of en hoe de brand zich uitbreidt.