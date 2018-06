Nee, bij de drie Bergsche Maasveren wordt niet gestaakt

Ziehl-Abe­gg Benelux verhuist van Hedel naar Nieuwkuijk

6 juni NIEUWKUIJK - Het Duitse bedrijf Ziehl-Abegg, dat gespecialiseerd is in onder meer lucht-, regel- en aandrijftechniek en automotive, heeft zijn verkoopkantoor en magazijn voor de Benelux verhuist van Hedel naar Nieuwkuijk. Volgens een woordvoerder was het bedrijf in Hedel uit zijn jasje gegroeid. ,,Zowel het kantoor als het magazijn waren te klein geworden."