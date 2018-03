Niet de finish, maar de start is het meest spannend in Drunen

DRUNEN - Toen zondagmiddag om halftwee op het Raadhuisplein in Drunen het startschot werd gegeven voor de Drunense Duinenloop had ook Ron de Vaan zich in die meute opgesteld. Strategisch, dat wel. Daarover later meer.

De Vaan (49) is een begenadigd loper. Zo liep de Drunenaar vorig jaar de marathon in Berlijn nog in een nieuw persoonlijk record: 2.56. Maar de DAK'ker weet ook hoe het is om aan de laatste mem te hangen. "In mijn jeugd had ik veel last van mijn luchtwegen als ik een grote inspanning deed. Daar ben ik overheen gegroeid en ging ik wel aardig presteren, vooral op de 400, 800 en 1500 meter."

Als militair maakte hij kennis met de vijfkamp: schieten, zwemmen, werpen, hindernisbaan en crossen. "Lopen en schieten, dat ging heel goed. Zwemmen was een stuk minder. Ik heb er alles uit kunnen halen wat erin zat. Meegedaan aan WK's voor militairen, de Wereldspelen."

'Mijn oog was niet meer te redden'

Crossen, dat heeft hij als voorbereiding voor het zomerseizoen veel gedaan. Daar kwam in oktober 2001 abrupt een einde aan. "Ik stootte een glazen schaaldeksel tegen de rand van de keuken. Die deksel verbrijzelde en een van die stukjes kwam in mijn linkeroog terecht en doorboorde mijn hoornvlies. Dat is gaan ontsteken, er kwam achter mijn oogbol een bacterie bij die levensbedreigend zou kunnen zijn. Daardoor was mijn oog niet meer te redden."

Slechts één oog, dus heeft hij het crossen op moeten geven. "Doordat je geen diepte ziet, zie je overhangende takken niet op tijd. Moet je er telkens voor wegduiken, dus ga je ook voorzichtiger lopen", zegt De Vaan, die na Defensie de kost verdient vals financieel planner. Op de baan of de weg lopen, dat geeft weinig problemen. "Wel moet ik opletten bij de start. Dan ga ik altijd helemaal aan de linkerkant staan, niemand naast me."

Hardnekkige griep