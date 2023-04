Nieuw leven geblazen in Koningsdag Drunen: veilige vrijmarkt en de versierde fiets is terug

LINTJESREGEN Deze inwoners van Altena kregen vandaag (op een éxtra feestelij­ke manier) een koninklijk lintje

Burgemeester Egbert Lichtenberg is woensdagmorgen de auto ingestapt om de gedecoreerden in Altena thuis te verblijden met een koninklijke onderscheiding. Ook waren daar muzikanten bij. Vijftien decorandi zijn Lid in de Orde van Oranje-Nassau, één decorandus Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.