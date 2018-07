Nieuwe postcode in dorpen Heusden: het blijft wennen

Grote Ikke in Haarsteeg gewoon open ondanks boom op het dak: 'De peuter­speel­zaal is onbescha­digd'

2 juli HAARSTEEG - Tussen alle meldingen van natuurbranden door, kreeg de brandweer zondag ook een melding van stormschade. Een boom was omgewaaid in Haarsteeg en op de Haarstek terecht gekomen. Peuterspeelzaal Grote Ikke, die in dat pand zit, is maandag gewoon open.