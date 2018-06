Nikki Habraken: Nog lang niet uitgedanst, uitgedroomd

Slotak­koord & Ouverture bij afscheid Ron en Tak van der Most van Muze van de Gouverneur

25 juni HEUSDEN - Vanwege een aanhoudende slechte gezondheid leggen Ron en Tak van der Most uit Heusden half juli hun taken neer bij de Muze van de Gouverneur. ‘Het lichaam is uitgeput en de geest geknakt’, schrijft Ron van der Most, die dit voorjaar nog benoemd werd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.