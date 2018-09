Nog steeds chaos in wijk van Drunenaar Michael, maar zelf kan hij een jaar na orkaan Irma eindelijk 'normaal' wonen

PHILIPSBURG/DRUNEN - Een jaar geleden raasde de zwaarste orkaan sinds mensenheugenis over het eiland Sint-Maarten in de Caraïbische zee. Irma verwoestte bijna alles en dagen van plunderingen volgden, ook in modewinkel Halyard in Philipsburg van geboren Drunenaar Michael Vissers (48). Die werd 'volledig leeggeroofd': ,,Nu nog zie ik mensen rondlopen in onze mode."

Vissers kan toch opgelucht ademhalen. Hij heeft na bijna een jaar hard werken weer een stevig huis om in te wonen. ,,Het ziet er weer uit zoals voor de orkaan." Hij stak er met zijn partner Eddy Peterson al zijn tijd in, op steun van de Nederlandse overheid konden ze niet rekenen. Maar dat zij weer 'normaal' kunnen wonen, zegt niets over de staat van de rest van het eiland.

Zijn pand in Philipsburg staat in schril contrast met de rest van de buurt. Want een groot deel van het eiland is nog altijd een complete ravage. ,,Als ik mijn voordeur uitstap, zie ik krotten. De huizen zien er nog net zo verwoest uit als een jaar geleden." Veel mensen hebben het geld en de middelen niet om hun huis bestendig te maken voor een nieuw orkaanseizoen.

Quote Als er weer een komt, zijn veel van mijn buren niet veilig. Michael Vissers

Elke dag worden de wolken boven het eiland donkerden, er zijn zelfs al dagen met flinke buien. Maar dat is nog niks vergeleken met wat kan komen, want het orkaanseizoen begint weer. ,,Als er weer een komt, zijn veel van mijn buren niet veilig."

Ook premier Mark Rutte geeft toe dat Sint-Maarten nog lang niet 'is voorbereid' op zwaar weer. Volgens hem moest eerst de corruptie bestreden zijn, voordat Nederland geld investeert.

Een fles water en... maandverband

Volledig scherm Winkel Halyard vlak na Irma en na de wederopbouw. © Michael Vissers Hoe corrupt het op het eiland kan zijn, ondervond Vissers de dagen na Irma. Zijn winkel met zelfontworpen mode werd leeggeplunderd door de bewakers van het naburige casino en andere buurtgenoten. De politie deed niks, zelfs niet toen hij mensen maanden later in zijn kleren voorbij zag lopen.

Maar toch dacht Vissers er niet aan het eiland te verlaten. ,,Het was ieder voor zich, we moesten verder." In een paar maanden tijd repareerden Michael en Eddy de muren en de ramen van hun winkel. In december kon Boutique Halyard alweer open. ,,We hadden zo hard inkomsten nodig, want we hadden echt niks meer." De wederopbouw deed hij volledig zonder steun van de overheid. ,,Het enige wat ik ooit gekregen heb aan noodhulp is een fles water en maandverband." Dat laatste heeft hij maar meteen weggegeven.

Nog steeds een ravage

Volledig scherm De huizen in de straat zijn na een jaar nog niet opgebouwd. © Michael Vissers Hij nodigde zijn moeder uit, die kwam zo'n drie weken geleden langs om zijn huis in toonbare staat te zien. Hij reed haar rond in de auto over het eiland, maar na een uur kon ze het niet meer aan. ,,Kun je alsjeblieft doorrijden? Ik wil het niet meer zien."

Vissers omschrijft hoe de staat van het eiland een jaar later is. ,,De boulevard hier lijkt alsof er nooit een orkaan is geweest." Die werd weer opgebouwd, om toeristen te lokken. Maar de rest is nog altijd een ravage. Hij wijt dat aan te weinig steun van buitenaf, maar ook aan de mentaliteit van mensen die juist wel steun krijgen. ,,Het Franse deel van het land krijgt maandelijks geld, daar is het nog veel erger."

Ondanks dat hij aan zijn lot is overgelaten, de plunderaars die in zíjn gestolen kleren lopen en de enorme chaos op het eiland, is hij gebleven. ,,Dit is de plek waar ik getrouwd ben, hier staat mijn huis en mijn winkel.", zegt Vissers.

De Toeristenstroom komt mondjesmaat op gang. Zij vragen vooral hoe het met de eilandbewoners gaat. ,,Ik ben zo moe om dit verhaal te vertellen, want ook wij zitten er nog middenin." Vissers beseft dat dit verhaal in Nederland, een jaar later, niet meer zo actueel is als toen. Maar voor hem is het dat nog wel: ,,Zo'n verwoesting doet iets met je, ik was echt gesloopt. Maar nu mijn huis weer een dak heeft kan ik eindelijk weer een beetje ademen."

Volledig scherm De winkel Halyard vlak na orkaan Irma. © Michael Vissers