Nu ook dorpswandeling door Nieuwkuijk van Heemkundekring Onsenoort

NIEUWKUIJK - Aan de succesvolle reeks dorpswandelingen van Heemkundekring Onsenoort is er weer eentje toegevoegd: een rondje Nieuwkuijk. De route voert langs bekende plekken en gebouwen in het dorp.

Het fotoboek van Henk Roestenburg en André Janssen vormt de basis voor de wandeling door Nieuwkuijk. In het boek staat een kaartje met een 15-tal vertelpunten. Over de genoemde personen, gebeurtenissen en veranderingen sinds het einde van de 19e eeuw wordt tijdens de rondgang informatie gegeven.

Start bij Emmamolen

De twee uur durende wandeling begint bij de Emmamolen. Dan gaat het verder over de dijk waar wordt verteld over de aanleg ervan, het ontstaan van de Nieuwkuijkse Wiel, het kunstwerk van Legs Boelen en het Sint Jorisgilde. Bij de Badweg krijgen de deelnemers uitleg over de wollen dekens van Zaalberg, de watertoren en over de koloniale handel Van Mol Pauwels, een bedrijf waar na de oorlog meer dan honderd mensen werkten.

In de Nieuwkuijksestraat zijn verhalen over de vele branden, ‘t Hoge Pad, het postkantoor van Betsie van Dommelen, Huize Maria en de woning van burgemeester Piet van de Broek. En in het Nieuwkuijkse centrum vertelt de heemkundegids over de verwoesting van de kerk tijdens de bevrijding in 1944, over de tram en over uitgaanscentrum De Ster.

Serie dorpswandelingen

Heemkundekring Onsenoort heeft inmiddels een hele serie dorpswandelingen. Twee jaar geleden begonnen in Drunen en daarna ook in Vlijmen, in Nederhemert-Zuid en in Engelen.

Het fotoboek over Nieuwkuijk telt 180 kleurenpagina’s en is te koop voor €13,50 bij speelgoedwinkel Van de Ven op de Vlliedberg, boekhandel Sikkers in Drunen en op de ochtend van de wandeling.

Vlijmens Ven