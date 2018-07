Ongeval in Bladel: 52-jarige vrouw uit Oudheusden opgepakt voor aanrijden man uit Hapert

BLADEL/OUDHEUSDEN - Een 52-jarige vrouw uit Oudheusden is aangehouden omdat ze in de nacht van zondag op maandag een 39-jarige fietser uit Hapert zou hebben aangereden. Het ongeval gebeurde rond 01.00 uur op de Hallenstraat in Bladel. De man raakte zwaargewond.

De vrouw was na de aanrijding doorgereden. Waarom is niet bekend. Personeel van een beveiligingsbedrijf vond de gewonde man later op straat. Dat was volgens een politiewoordvoerder niet lang na het ongeluk.

Twee ambulances en een traumahelikopter werden op de melding afgestuurd. De arts van de traumahelikopter heeft op straat een noodoperatie moeten uitvoeren. Daarna is het slachtoffer met spoed per ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht.

Camerabeelden

Op basis van onder meer camerabeelden uit de omgeving kon de vrouw later worden opgepakt. Ze is inmiddels weer vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog of ze vervolgd gaat worden.