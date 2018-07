Ontspanning en gezelligheid tijdens jeu de boulestoernooi Elshout

Na het welkomstwoord door wedstrijdleider André van Hulten gaan de eerste veertien koppels van start. Er worden vier rondes gespeeld. Iedere ronde duurt ongeveer een half uur. Op deze locatie beschikt men over vier verharde banen en drie grasbanen. Om iedereen even veel kans te geven wordt er door ieder koppel minimaal twee maal op de harde baan gespeeld. De banen liggen redelijk beschut, dus met de warmte valt het op zich mee.

Slecht zicht

De oudste deelneemster aan dit toernooi is mevrouw Couwenberg-van Eggelen. Zij is 92 jaar. ,,Ik speel al heel lang en heb 20 jaar geleden de Jeu de Boulevereniging in Oudheusden opgezet. Momenteel speel ik alleen maar in Herpt. Ik heb het veel te druk met mijn moestuin en daarbij is mijn zicht slecht, maar dertien procent. Maar ik blijf spelen zolang ik kan", vertelt ze.