Open dag dierenkliniek in Heesbeen na half jaar verbouwen

,,Voel maar eens hoe zwaar", zegt dierenarts Annelieke Hak terwijl ze een jas aanreikt. ,,Deze is gevuld met lood en dragen wij tijdens het maken van röntgenfoto's. Sinds kort kunnen we dat digitaal. Dat werk sneller en makkelijker." Tijdens de rondleiding van de nieuwe kliniek nemen belangstellende bezoekers een kijkje achter de schermen van hun eigen dierenarts. Langs de nieuwe spreekkamers, de sterilisatieruimte, de verblijven en de operatiekamer. ,,Daar gaan we helaas niet naar binnen. Die ruimte moet steriel blijven voor spoedgevallen", vertelt Hak.

In november is de verbouwing gestart, de kliniek is al die tijd open gebleven. ,,Dat was soms wel even puzzelen", zegt Hak. ,,We hebben het ruimte voor ruimte aangepakt, waardoor we alles iedere keer moesten verschuiven. De ene dag kon je bij wijze van de spreekkamer niet in, de dag erna weer wel." Werkzaamheden, zoals boren, zijn zoveel mogelijk uitgevoerd voor werktijd. ,,Op die manier hebben de patiënten zo min mogelijk last gehad van de verbouwing. Maar het kwam weleens voor dat katten en honden getuigen waren van het schilderen van de wachtkamer."