Ouders zetten zich in voor vervanging afgebrande zorgboerderij De Locatie

Heusden regelt voorrang fietsers op twee rotondes pas later

6 februari DRUNEN/HAARSTEEG - Fietsers op de rotondes Stationsstraat- Spoorlaan-Elshoutseweg in Drunen en op de De Hoeven-Abt van Engelenlaan - Haarsteegsestraat in Haarsteeg moeten nog even geduld hebben. De aanpassing van de voorrangssituaties laat nog even op zich wachten.