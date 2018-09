Oudheusdense start petitie tegen verhoging afvalheffing Heusden

OUDHEUSDEN - Bea van Spijk (65)uit Oudheusden is een petitie gestart tegen de verhoging van de afvaltarieven in de gemeente Heusden. Hoewel de politiek later dit jaar nog een besluit moet nemen, is een verhoging onvermijdelijk.

De petitie ligt volgens Van Spijk bij de Coop-supermarkt in Oudheusden. Ook is ze bij mensen thuis langs geweest en vraagt ze mensen op bijeenkomsten waar ze is hun handtekening te zetten. Ze heeft er al enkele honderden. ,,Ik kom op voor mensen met een laag inkomen. Hoe moeten zij dat allemaal betalen?"

Heusden is begin dit jaar helemaal overgestapt op omgekeerd inzamelen: het restafval wordt niet meer aan huis opgehaald maar mensen moeten dat voortaan zelf naar ondergrondse containers in de wijk brengen. Ze betalen dan per inworp, momenteel 2,30 euro.

Groente-, fruit- en tuinafval (gft) en plastic, metalen verpakkingen/blik en drankenkartons (pmd) worden als gescheiden afval nog wel aan huis opgehaald.

Doel van omgekeerd inzamelen is dat mensen hun afval beter scheiden. Daardoor zou de afvalstoffenheffing omlaag kunnen en dat gebeurde dit jaar dan ook.: van 187 euro (2017) naar 160 euro.

Beter dan gedacht

Maar wat blijkt nu: Heusdenaren scheiden veel beter dan gedacht. De keerzijde van de medaille is echter dat Heusden daardoor via de afvalstoffenheffing te weinig geld binnenkrijgt: mensen gooien veel minder afval in de ondergrondse containers dan gedacht. Ook zijn de kosten van invoering van het nieuwe systeem én de kosten van verwerking van pmd-afval hoger gedacht. Daardoor dreigt dit jaar een tekort van tonnen.

Quote Eerst moesten we alles scheiden en nu we dat gedaan hebben worden wij afgestraft door het betalen van een heel hoog bedrag voor ons afval Bea van Spijk

Om het tij te keren, moeten de inkomsten omhoog, gemiddeld tot 182 euro. Eén van de manieren is verhoging van het tarief voor de ondergrondse container van 2,30 naar 4,90 euro. Dat is waar Van Spijk tegen protesteert. ,,Eerst moesten we alles scheiden en nu we dat gedaan hebben worden wij afgestraft door het betalen van een heel hoog bedrag voor ons afval."

Voorzichtig

Een andere manier om de tegenvallers op te vangen is voortaan weer geld te gaan vragen voor gft- en pmd-afval, dat nu gratis aangeboden kan worden. Vanuit de politiek is aangedrongen op 'een mix van maatregelen'. De politiek wil zeer voorzichtig zijn met verhoging van het tarief voor de ondergrondse containers, zo bleek vorige week al. Dit uit angst dat mensen restafval gaan dumpen of bij het gft-afval gooien.

Van Spijk wil de petitie op 18 september aanbieden aan de gemeenteraad. Ze hoopt dat inwoners van dorpen als Vlijmen en Drunen haar initiatief overnemen.