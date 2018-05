Over smaak valt niet te twisten

DRUNEN - Dit Pinksterweekend is de 11e route van de Kunst in Drunen, Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen. Er is nogal wat commotie om de nieuwe toelatingscommissie. Dit jaar beoordeelde een Kunstcommissie voor het eerst veertig kunstenaars of ze toegelaten konden worden voor deze Kunstroute.

Uitnodigende spekjes, snoepjes, koffie, thee en limonade stralen een warm welkom uit bij kunstenares Anne-Marie Somers. De kindjes blijven nog even uit voor de kijkwedstrijd en kleurplaten, waarschijnlijk vanwege het mooie weer of te vinden op de kermis in Drunen. Veelal zijn haar schilderijen een persoonlijk verhaal vanuit haarzelf en de wonderlijke wereld van bijvoorbeeld haar kinderen. De inspiratie gaat stromen als ze eerst thee drinkt met Liesbeth Coppens, die “Daar wonen 1000 dromenmakertjes” schreef en Somers van schilderachtige prenten voorzag. De opbrengst is voor KiKa.

Veel kleurige en paarse ballonnen vallen op in Drunen, Nieuwkuijk, Haarsteeg en Vlijmen. Paars is de kleur van de passie, inspiratie en creativiteit.

Inspiratiebron

Ik wandel binnen in een heerlijke tuin met bloemen en veel groen, een hond kwispelt me blij tegemoet. In de tuin staan en hangen enkele weelderige schilderijen. Het is duidelijk, de natuur is haar inspiratiebron. De schilderijen van José Achtereekte worden veel ter plaatse buiten geschilderd waarbij ze vooral naar de lichtval kijkt. Ze doet voor de derde keer mee met de Kunstroute.

“Ik merk dat er veel kunstenaars verdrietig zijn dat ’t zo gaat” zegt José als ik vraag naar de nieuwe ballotagecommissie. Dit jaar moeten de kunstenaars voor het eerst toelating doen voor de Kunstcommissie.

Ook Anne-Marie Somers vindt “iedereen heeft een persoonlijke smaak, dit werk is niet te beoordelen met drie foto’s” en vindt dat drie mensen in een commissie een uiteenlopende smaak kunnen hebben.

'Ik zou het niet kunnen, mensen kwetsen of veroordelen'

Loretta Schrijver vindt de tekeningen in ‘Dromenmakertjes’ bijvoorbeeld heel goed, terwijl Frodo Kuipers ze te klassiek vindt. Laatstgenoemde is niet alleen deelnemend kunstenaar van de Kunstroute maar ook lid van de ballotagecommissie die de werken beoordeelt. Somers moet er niet aan denken zelf in de commissie criteria te moeten hanteren. “Ik zou het niet kunnen, mensen kwetsen of veroordelen” zegt Somers die al voor de zesde keer meedoet. “Er zijn er in Drunen veel afgevallen, zoals Helmut Böhm en anderen waarvan ik weet dat er veel verdriet is geweest” zegt ze.

Er valt natuurlijk wat voor te zeggen dat het ondoenlijk is voor de commissie om alle veertig kunstenaars thuis te bezoeken om de werken in het echt te bekijken. Dit is via een mail met opbouwende feedback naar de kunstenaars gecommuniceerd volgens Kuipers. De externe commissie is gekozen om onafhankelijkheid en objectiviteit te garanderen. Zijn vrouw (Lucienne van Eeden) is echter wel uitgekozen om weer langs de Route van de Kunst te mogen exposeren.

Joke Stommels uit Drunen vermoedt dat het wel meegespeeld heeft dat zij vorig jaar wat kritiek had geuit en ‘dus’ nu is afgewezen. Ze mag haar glaswerk niet tentoonstellen.

Genieten

Er valt veel te genieten met dit mooie weer als kunstliefhebber langs deze prachtige route. Maar smaken verschillen en dat geldt voor iedereen.

Smaak is net als de emotie om de commotie die de nieuwe commissie teweegbrengt. Uiteenlopend.

Oordeel zelf, morgen kunt u de 11e Route van de Kunst nog gaan bekijken tussen 11.00 en 17.00 uur in onze prachtige groene regio met haar paarse ballonnen.