Penning voor Jim Muller (21) na heldhaftig optreden tegen dief die tasje van 72-jarige vrouw stal

Verdachte in Den Bosch opgepakt voor steekpartij in Eindhoven; man uit Drunen ernstig gewond

15:33 EINDHOVEN - Een 45-jarige man is dinsdagavond rond 18.20 uur in Den Bosch opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij een steekpartij op de Boschdijk in Eindhoven.