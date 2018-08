Pilot met bakfiets om Zuiderwaterlinie Heusden te promoten

Het beleid van de provincie Noord-Brabant is om de Zuiderwaterlinie meer onder de aandacht van het pubiek te brengen. Dat bleek vrijdag in de namiddag in de warme Gouverneurstuin in Heusden. Als pilot werd door de Heusdense wethouder van cultuur Peter van Steen een bakfets in gebruik genomen.

Idee

Het idee is van de 22 jarige Anke Vandermullen uit Beda. Het is het resultaat van haar stageopdracht bij Erfgoed Brabant. Ook voor het proces kreeg de voormalig studente aan de Reinwardt Academie veel waardering. "Het is goed dat de Zuiderwaterlinie meer onder de aandacht van het publiek wordt gebracht. Deze linie vervulde tot en met de Tweede Wereldoorlog een belangrijke functie. Het is een eer dat Heusden en met name het Gouverneurshuis daarbij een rol kan spelen", aldus Van Steen. Daarna werd de bakfiets aan het Gouverneurshuis overgedragen.

Bakfiets