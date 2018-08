Plan appartementen op Aldi-locatie nog overeind

Op de gemeentelijke informatiepagina Nu & Morgen in weekblad de Heusdense Courant van woensdag wordt immers gemeld dat de aanvraag voor de bouw 'buiten behandeling' is gesteld. Van afstel van het plan is echter geen sprake, laat een gemeentewoordvoerder desgevraagd weten. ,,De aanvraag is buiten behandeling gesteld omdat de benodigde stukken niet tijdig waren aangeleverd. Normaal gesproken publiceren we dat niet op de informatiepagina, maar de ontwikkelaar dient opnieuw een aanvraag in, voor hetzelfde project."