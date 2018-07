Point of Presence luidt glasvezel in buitengebied Heusden in

Waarschu­wing tegen blauwalg in Haarsteeg­se Wiel

12 juli HAARSTEEG - De gemeente Heusden waarschuwt voor mogelijke blauwalg in de Haarsteegse wiel en dan met name aan de Haarsteegse kant (in de buurt van de Koppelsloot. Definitief uitsluitsel kan pas worden gegeven als de uitslagen bekend zijn van de watermonsters die waterschap Aa en Maas neemt.