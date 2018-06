Prima start bierfestival Drunen

Het bierfestival is een initiatief van Wijnand van Delft van Partycentrum Wijnand van Delft en Jeroen van der Aa van Het Lokaal, horecagelegenheden in Drunen. Volgens Van der Aa is er veel vraag naar speciaal bieren. Hij verkoopt 80 verschillende biersoorten, waaronder ook zijn eigen bier. ,,Zowel jongeren als ouderen willen wel eens iets anders proberen. Aangezien er heel veel verschillende bieren zijn, zit er voor iedereen wel iets bij. Er is ook heel positief gereageerd op dit festival. Ik hoop dat we hier een jaarlijks terugkerend evenement van kunnen maken. Voor deze eerste editie hebben we diverse brouwers gevonden met heel speciale bieren. Daarnaast hebben we gezorgd voor entertainment in de vorm van een Line Band en een vinyl DJ. En niet te vergeten eten."