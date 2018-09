Rini van Venrooij stopt na 40 jaar friet bakken: 'Nagenoeg iedereen houdt van vette hap'

Aula op begraaf­plaats Buytenhove in beeld voor deel activitei­ten Creatief Centrum

Woningbouw op de plaats van de oude mavo en in de voormalige gymzaal op de hoek Demer/Herptsestraat in de vesting Heusden is een grote stap dichterbij gekomen. Heusden en Hoefnagel Projectontwikkeling BV uit Sprang-Capelle hebben verdere afspraken gemaakt en zijn het eens over de verkoop van de panden.