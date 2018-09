Rode loper mag uit voor bestuur en gemeente

De gouden bruidsparen in de gemeente Heusden werden gisteren in het zonnetje gezet. Bijzonder? Niet echt. Maar deze keer is dat wel degelijk zo: het is de eerste maal dat in de gerenoveerde De Voorste Venne een evenement wordt gehouden.

De rode loper was uitgelegd voor vijftig jaar huwelijk. In figuurlijke zin mogen het bestuur van Stichting De Voorste Venne, dat heel veel energie heeft gestoken in het opknappen van de cultuurtempel, en de gemeente ook de rode loper voor zichzelf uitrollen: veel bruidsparen zijn erg te spreken over het resultaat. ,,Het is heel fraai geworden", vindt Rien Willemen. ,,In de evenementenhal zijn al die kleine hokjes verdwenen, daardoor is er veel meer ruimte gecreëerd. Dat biedt ook meer mogelijkheden, lijkt me."

Gebint

Opvallend: het gebint waarop het gebouw rust, zet zich daardoor op de voorgrond. Jeanne, de vrouw van Rien: ,,Dat is geweldig mooi." Willemen heeft als smid jaren her meegewerkt aan het realiseren van de fontein. ,,Ik las vandaag in de krant dat die weer gaat spuiten", zegt de Drunenaar. ,,Dat is fijn om te horen." Het ijzeren hek, de voormalige toegangspoort, heeft de smid ook gefabriceerd. Die is verdwenen: er staat een glazen wand, want de ingang is verplaatst. Rien: ,,Ik heb er geen hartzeer van, want als ik door Drunen fiets, kom ik nog genoeg smeedwerk van mijn hand tegen." Jeanne: ,,Dat hekwerk zou ook niet meer passen in het strakke beeld van de binnentuin."

Ambiance

Ad van Duijvenvoorde spreekt van 'een goede ambiance'. ,,Je ziet de elementen waaruit het gebouw is opgetrokken terug." Nogal nadrukkelijk, meent zijn vrouw Joke. ,,Die palen vind ik niet echt mooi." In de nok van de evenementenhal lopen enorme buizen. Ad: ,,Industriële uitstraling, het is helemaal van deze tijd. Van mij mag het, al houd ik er zelf niet van."