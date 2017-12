Rolls Royce van meer dan een half miljoen in brand in Vlijmen, brandweer is er op tijd bij

VLIJMEN - De brandweer is zaterdagmiddag in actie gekomen voor een autobrand in Vlijmen. In een garage stond een zeldzameRolls Royce in brand. De brandweer was er op tijd bij en dat is maar goed ook. De auto is namelijk meer dan een half miljoen waard, volgens de garagehouder.