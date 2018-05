Route van de Kunst Heusden: ‘Leuk om met verschillende mensen iets moois te delen’

Veiliger verkeer rond De Bolster in Drunen; maar nog wel even wachten

12 mei DRUNEN - Voor het begin van het nieuwe schooljaar is de verkeerssituatie op de Kastanjelaan-West in Drunen, ter hoogte van basisschool de Bolster, aangepast. Wanneer de klus wordt geklaard is overigens nog niet bekend. ,,We bekijken eerst of we gelijktijdig nog wat andere werkzaamheden kunnen uitvoeren”, meldt een gemeentewoordvoerder van Heusden desgevraagd.