Saai uitlaatveld verandert in uitdagende hondenspeeltuin in Vlijmen

VLIJMEN - Zaterdag werd in Vlijmen de eerste hondenspeeltuin in de gemeente Heusden geopend.

Vasco pist tegen een paaltje. Tien meter verderop tilt de hond zijn linker achterpoot nog een keer op om een boom te bewateren. Vasco lijkt ermee aan te geven dat dit zijn gebied is. Nou, daar vergist de viervoeter zich enorm in. De eerste hondenspeeltuin van de gemeente Heusden, gelegen aan de Burgemeester Zwaansweg in Vlijmen, hoopt dat er zoveel mogelijk baasjes met er met hun beestjes zullen komen. Daarom had Monique van Delft, eigenaar van Vasco, dit initiatief genomen. "Het was een hondenuitlaatveld. Maar er kwamen maar weinig mensen op af, het ligt te achteraf."

Sociale ontmoetingsplaats

Van Delft vond dat jammer. Het uitlaatveld was ook te saai. Vandaar het idee om er een hondenspeeltuin van te maken. Logisch was dat wel: Van Delft doet aan agility, honden met behulp van toestellen behendigheid bijbrengen. Ze bracht haar idee in bij Kern met Pit, een platform die burgerinitiatieven om een buurt op te krikken wikt en weegt. Haar suggestie werd gewaardeerd, dus mag wethouder Mart van der Poel deze zaterdag een bankje dat midden in de hondenspeeltuin staat onthullen. Van Delft: "Het moet ook een sociale ontmoetingsplaats worden, dat mensen elkaar leren kennen. Omdat ik hier mee bezig was, is mij dat in ieder geval al wel gelukt."

Uitdaging

De buitendienst van de gemeente Heusden heeft de hondenspeeltuin voorzien van paaltjes om te slalommen; er ligt een grote tractorband waardoor het beest kan springen; ook kunnen honden door een duiker rennen, of over een soort houten brug. Uitdaging is er genoeg.