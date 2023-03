Sander woont in een voormalige kerk: 'Het houten kerkbankje staat in de woonkamer’

met video Automobi­list (35) uit Tilburg verliest macht over het stuur en belandt op de kop in een sloot in Waalwijk

WAALWIJK - Een 35-jarige automobilist uit Tilburg is zaterdagmiddag de macht over het stuur verloren en op de kop in een sloot terecht gekomen. Dat gebeurde aan de Midden-Brabantweg in Waalwijk.