Schandvlek in Vlijmen moet er aan geloven

Heusden zwaait twaalf raadsleden uit, twee met een lintje

27 maart VLIJMEN - Twaalf raadsleden keren niet terug in de nieuwe Heusdense gemeenteraad. Of omdat ze zich niet meer verkiesbaar stelden, of omdat ze zelf of hun partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorige week woensdag te weinig stemmen kregen.