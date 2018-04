Schuur, schutting en poort gaan in vlammen op in Drunen

Minister blijft bij verbod op 'kil­ler-pijl'

17:29 DEN HAAG/NIEUWKUIJK - Groothandel in boogsportartikelen JVD in Nieuwkuijk stapte maandag naar de Raad van State tegen minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Die blijft erbij dat de handel in zogeheten broadheads, een speciaal soort pijlpunten, in Nederland verboden moet blijven. Een ontheffing van het verbod is niet mogelijk.