Sein veilig: bewoners Sint Janshof mogen weer naar huis maar eten eerst nog een hapje bij Hotel Prinsen

Kinderen verslinden 3482 boeken, aangemoe­digd door spelers van RKC : Scoor een boek! slaat aan

WAALWIJK - Boeken saai? Veel kinderen uit Waalwijk, Heusden en Loon op Zand denken daar anders over. Het project Scoor een Boek! is daar het bewijs van. Kinderen uit 23 klassen lazen in totaal 3482 boeken, dat is gemiddeld 129 boeken per groep.