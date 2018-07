Sfeervol afscheid voor Ron en Tak van der Most in Gouverneurstuin Heusden

HEUSDEN - De Gouverneurstuin in Heusden leent zich uitstekend voor een intiem zomeravondconcert. Dat bleek zaterdagavond tijdens het concert dat als thema 'Het slotakkoord' en de 'Ouverture' had meegekregen.

Aanleiding voor het concert, tevens afsluiting van het seizoen van de Muze van de Gouverneur, was het afscheid van Ron en Tak van der Most. Bij de start van de avond maakte de 75-jarige Ron van der Most duidelijk dat hij met pijn in het hart moest stoppen met zijn activiteiten. Door zijn kwetsbare gezondheid is het medisch gezien niet meer verantwoord om activiteiten voor stichting Muze van de Gouverneur te organiseren.

Lovende woorden

Jos Rooijmans, voorzitter van stichting Het Gouverneurshuis sprak lovende woorden aan het adres van het echtpaar. Daaruit bleek dat het duo een scala aan culturele activiteiten in Heusden heeft opgezet en georganiseerd. Voorbeelden zijn cabaret- en muziekvoorstellingen, koffieconcerten, muzikale lezingen, de Verhalentafel en Happy Our concerten. Met name de kwaliteit van de voorstellingen werden geroemd.

Lovende woorden van Jos Rooijmans

Mondharmonica

Bijzonder en verrassend was de bijdrage van de 91 jarige kunstenaar Jan Jacob Henneman die op het podium op zijn mondharmonica een bijdrage verzorgde. Ondanks het afscheid blijven Ron en Tak van der Most de motor van het succesvolle festival Theater Tussen de Schuifdeuren. Daartoe wordt binnenkort een stichting opgericht. Als afsluiting sprak Tak van der Most mooie woorden. Als antwoord kletterde een daverend applaus tegen de gevels van het Gouverneurshuis en vond haar weg langs de Grote- of Catharijnekerk en het Demerrondeel.

Optreden Jan Jacob Henneman