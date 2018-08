Sjan wilde een AED in Haarsteeg en kreeg het voor elkaar

Tijdens een herhalingscursus van haar reanimatiediploma kwam De Vaan op het idee om een AED in huis te halen. Degene die de cursus verzorgde wees haar op een samenwerking van Philips en de Hartstichting. Eerstgenoemde schonk 1052 euro en het resterende bedrag van 1629 euro diende zelf ingezameld te worden. ,,8 mei zijn we begonnen met inzamelen”, vertelt De Vaan. Via de website buurtaed.nl konden mensen online doneren. ,,De eerste donatie hebben we zelf gedaan.”

Geraakt

Het liep niet meteen storm. Volgens De Vaan te wijten aan het feit dat nog niet iedereen in de buurt van de inzamelingsactie af wist. ,,We zijn gaan flyeren en kregen meteen donaties.” Daar was de initiatiefneemster door geraakt. ,,Ik verwachtte niet dat zoveel mensen kwamen doneren of flessen afgeven voor de lege flessenactie die we hadden gestart.” Op dag zeventien ging het ineens snel. ,,Door een oproep op Facebook werd de vijfhonderd euro die nog openstond in één dag gedoneerd en konden we de AED aanvragen.”

Quote Sinds dit voorjaar zijn we gestart met dit project. Tot nu toe zijn er al 130 geslaagde inzamelin­gen Amanda van der Pijl

Woensdag werd de defibrillator onthuld en donateurs werden uitgenodigd. Ook Amanda van der Pijl was namens de Hartstichting aanwezig. ,,Sinds dit voorjaar zijn we gestart met dit project. Tot nu toe zijn er al 130 geslaagde inzamelingen.” Daar is de organisatie blij mee. ,,We hebben als doel om binnen nu en enkele jaren van Nederland een zes minuten zone te maken. Dat houdt in dat iemand die getroffen wordt door een hartstilstand binnen die tijd geholpen wordt met een AED.”

Veilige buurt