Slager Dries van Delft wil de winkels op zondag dicht houden: 'Funest voor de kleine ondernemer'

De kwestie gaat hem aan het hart. Om misverstanden te voorkomen: hij is vierkant tegen een verruiming van de openingstijden. Nu mogen winkels op zondag open van 12.00 tot 18.00 uur. Het voorstel is te gaan naar 6.00 tot 22.00 uur. ,,Funest voor de kleine ondernemers", is de stellige overtuiging van Van Delft (Gemeentebelangen).



Dat Van Delft (71) het opneemt voor de kleine zelfstandige is niet gek. Al vanaf z'n dertiende werkt hij in de slagerij. Hij weet wat er allemaal afkomt op kleine zelfstandigen, hoeveel uren ze maken, hoe moeilijk het kan zijn om aan goed personeel te komen, dat ook wil werken op niet-populaire tijden.