Slechts drie mensen komen opdagen bij jongerendebat Vlijmen

VLIJMEN - Moeilijk en vooral saai. Dat vinden jongeren over het algemeen van politiek. Om hen er toch bij te betrekken werd woensdagavond een debat georganiseerd in de Raadzaal van het gemeentehuis in Vlijmen. Echter zonder al te veel succes.

Het initiatief van deze avond ligt bij de negen deelnemende partijen zelf. Hoe betrekken we meer jongeren bij de politiek?, is de belangrijkste vraag. Merendeel van de afgevaardigden van de partijen is onder de dertig. Je zou zeggen dat deze jonge garde de jeugd enthousiast kan maken voor de politiek.

Echter komen er maar drie jongeren op het verkiezingsevenement af. Elise van Ruremonde (22 jaar) verwachtte dat niet. ,,Het is jammer dat er zo weinig jongeren zijn vanavond. Ik ben er verbaasd over, het is zo belangrijk om je stem uit te brengen. Zeker nu er veel landelijke verantwoordelijkheden naar de gemeente zijn verplaatst. Daar heb ik zelf vaak mee te maken omdat ik in de zorg werk.”

Ook Manon Molenschot (18 jaar) had het drukker verwacht. ,,Ik studeer Bestuurskunde Overheidsmanagement, dus ik ben hier omdat ik graag wil zien hoe het eraan toe gaat in de politiek. Ik denk dat veel jongeren niet weten wat de politiek inhoudt, hoeveel macht er is en wat voor invloed je daarop kan uitoefenen met je stem. Als ze daar op de hoogte van zouden zijn, vermoed ik dat ze wel gaan stemmen.”

Jammer