Slotakkoord & Ouverture bij afscheid Ron en Tak van der Most van Muze van de Gouverneur

Hoogstwaar­schijn­lijk asbest gedumpt in Van Greunsven­park in Vlijmen

22 juni VLIJMEN - Er is asbest gevonden in het Van Greunsvenpark in Vlijmen en dat is er niet aan komen waaien. ,,Ons bekruipt het gevoel dat iemand het daar gedumpt heeft", zegt een woordvoerder van de gemeente Heusden.