Sokkelproject verwijst naar militair verleden Heusden

Het kunstwerk Embrassure dat door de Heusdense cultuurwethouder Peter van Steen samen met kunstenaar Niko de Wit is onthuld roept een associatie op met de verdediging van Heusden. Dit bleek vrijdagnamiddag bij de onhulling van het beeld 'Embrassure' in de Jacob Eyckpassage in de vesting. ,,Via het sokkelproject nodigen we ieder jaar kunstenaars uit om hun werk op de sokkel te presenteren. Na de selectie zijn we er blij mee dat het werk van Niko de Wit op de sokkel komt te staan", hield cultuurwethouder Peter van Steen de aanwezigen voor.