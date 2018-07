Stichting Bergsche Maasveren teert in op bruidsschat uit 2008

HEUSDEN - De miljoenen die de Stichting Bergsche Maasveren in 2008 kreeg om de drie veren te exploiteren, leveren te weinig rendement op. De Stichting ziet het vermogen jaar op jaar interen. Boosdoener is de aanhoudend lage rente.

De vijf oevergemeenten - Aalburg, Waalwijk, Werkendam, Zaltbommel en Heusden - kregen in 2008 ruim 22 miljoen euro van het Rijk om het Bernse Veer, het Drongelense Veer en het Capelse Veer in stand te houden. Den Haag wilde van de veren af en zette daar een 'bruidsschat' tegenover. Het geld moest zeer risicomijdend worden belegd en dat leverde niet het beoogde rendement van 4,5 procent op, mede omdat de rente steeds verder daalde. Alleen in 2012 was er een plusje van 9.000 euro.

Terugval

Het afgelopen jaar was de terugval met een min van 460.000 euro het grootst sinds 2008. In totaal is het vermogen in tien jaar ingeteerd met ruim 2,6 miljoen euro.

Aan de belangstelling voor de veren is geen gebrek. De drie pontjes vervoerden in 2017 met 216.000 overtochten anderhalf miljoen passagiers. De pont tussen Drongelen en Waalwijk wordt verreweg het meest gebruikt. Daarvan maakten 804.000 mensen gebruik, ruim 20.000 meer dan in 2016.