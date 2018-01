Stormloop ondernemers op schadevergoeding nieuwe postcodes in dorpen Heusden

Nergens worden zo veel dassen doodgereden als in De Heikant/Guldenberg

15:10 HAAREN - De dassenpopulatie in het werkgebied van Dassenwerkgroep Loonse en Drunense Duinen doet het goed. Het aantal neemt toe, maar er worden er nog steeds te veel doodgereden. En De Heikant/Guldenberg - nu nog gemeente Haaren - is treurig recordhouder: Nergens in Nederland worden zo veel dassen doodgereden. Alleen al in 2017 zeven stuks.