Lichtgewon­de bij mishande­ling in huis in Waalwijk

WAALWIJK - De politie is maandagavond met een aantal agenten uitgerukt naar een mishandeling in Waalwijk. In een woning in de Pastoor Kuypersstraat raakte iemand lichtgewond. Het slachtoffer werd nagekeken in de ambulance, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.