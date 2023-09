‘Raadsel’ opgelost: parkeren aan de Heulstraat in Waalwijk is gratis, een vergunning is niet nodig

WAALWIJK - Mocht iemand in verwarring zijn over de vraag of op de parkeerplaats aan de oostzijde van de Heulstraat in Waalwijk moet worden betaald: nee, dat hoeft niet. Een verkeersbord dat voor onduidelijkheid zorgt wordt verplaatst.