Tekort jeugdzorg Waalwijk een miljoen; Heusden twijfelt aan cijfers regio en denkt zelf aan 'een paar ton'

‘Maak vaart met goedkope huurhuizen Drunen’

11 oktober DRUNEN - ,,Stop de plannen in een snelkookplan, met alle betrokken partijen, zet er druk op, probeer tot productie te komen. Want woningbouw is een taai proces.” Met die hartenkreet van Aart Jan Gorter (D66) is wethouder Mart van der Poel (Heusden Een) op pad gestuurd om snel verder te gaan met de plannen voor sociale woningbouw in Drunen.