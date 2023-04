Terrassen Vismarkt Heusden blijven voorlopig groter, bewoners niet gelukkig: ‘90 procent wil ze kleiner’

Wel ringen of geen ringen, dat besluit valt later. Nu eerst plannen voor De Kubus uitwerken

Ringen of geen ringen. Dat leek voor de raad van Heusden zo’n beetje het heetste hangijzer bij de vraag of sporthal De Kubus in Oudheusden duurzamer, gasloos en gerenoveerd moet worden. Over dat laatste bestaat grote unanimiteit, over de ringen nog niet.