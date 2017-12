Toch geld bedrijven voor rompslomp door wijziging postcode dorpen Heusden; particulieren hebben pech

Golf aan autobranden in Vlijmen, maar wie zijn de daders?

6 december VLIJMEN - Buurtpreventieteam Vlijmen is extra alert in Vlijmen-Zuid, nu daar de laatste tijd opvallend veel autobranden plaatshebben. Met name in het gebied rond het Zuiderpark is het raak. De politie gaat in de meeste gevallen uit van brandstichting, maar van de dader(s) ontbreekt nog ieder spoor.