Trouwring van de man van Anny na maanden gevonden in het zand... Maar wie ís die man?

Diaken Martin van Hoof van voormalige Sint Catharinakerk Heusden overleden

12 januari HEUSDEN - Vrijdag is de diaken Martin van Hoof (1945-2018) in het Radboudziekenhuis in Nijmegen overleden. Van Hoof was in de beginjaren van 2000 diaken. Van Hoof was werkzaam in de parochies van Sint-Jan Geboorte in Vlijmen en de Sint Catharina in Heusden.